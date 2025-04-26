Наши спортсменки продолжают борьбу на Евро-2025, которое сейчас проходит в Эстонии.

Украинские саблистки выиграли бронзовые награды чемпионата Европы U-23. В решающем противостоянии “сине-желтые” одолели представительниц Румынии 45:26.

17-летняя Максименко принесла Украине первое золото на молодежном чемпионате Европы по фехтованию

К слову, что в этой категории нашу страну представляли Александра Бондарь, Дарья Гонцова, Виктория Коротченко и Валерия Моренец-Кубанская. На пути к бронзе Украина дожала Венгрию (45:43) и с таким же счетом уступила Италии.

Кроме того, еще одну бронзу для Украины принесли рапиристки Ольга Сопит, Алина Полозюк, Екатерина Буденко и Кристина Петрова. Фехтовальщицы были сильнее сборной Польши – 45:23.

Напомним, накануне украинская фехтовальщица Максименко выиграла свою первую золотую медаль чемпионата Европы U-23.

Украинка завоевала "серебро" на чемпионате Европы U-23 по фехтованию