Украинский фигурист Кирилл Марсак выполнил необходимое условие для попадания на Олимпиаду-2026, которая в феврале будущего года состоится в Италии.

Марсак на лицензионном турнире в Пекине по итогам короткой программы имел шестой результат (72,33 балла). Для попадания на Олимпиаду этого было мало – надо было финишировать в топ-5.

За прокат произвольной программы Кирилл получил 145,24 балла: в частности, 74,74 балла за технику исполнения и 70,50 – за постановку программы. В этом виде соревнований он занял четвертое место, а в общем зачете Марсак с суммой 217,57 балла обеспечил себе место в топ-5 квалификации.

Украинец получил первую лицензию для Украины на участие в Олимпиаде-2026 в мужском одиночном катании. Билет на Игры не является именным, поэтому сборная Украины может заменить своего представителя, если будет такая необходимость.

Напомним, на турнире в Пекине София Голиченко и Артем Даренский не попали в топ-3 соревнований в спортивных парах, а Мария Пинчук и Никита Погорелов стали 12-ми в танцах на льду. Обе пары не пробились на Игры-2026. Так что, украинское представительство в фигурном катании на предстоящей Олимпиаде будет наименьшим за всю историю. До этого Украина всегда квалифицировалась на Олимпийские игры как минимум в трех дисциплинах.

