Украинские гребцы выиграли два золота, одно серебро и одну бронзу в гребле на лодках "Дракон".

Первое место украинцы заняли в открытых 8-местных лодках на дистанции 500 метров и в гонках преследования на 2000 метров в 10-местных лодках.

Украинец Талибов стал чемпионом Всемирных игр-2025 по каратэ

Призовые места украинские экипажи заняли среди 10-местных лодок. Серебро принесла дистанция 500 метров, бронзу – 200 метров.

Сборную Украины по гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх-2025 представляли Виктор Свиридюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Даниил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Елена Скворцова.

Эти медали гребцов позволили Украине в медальном зачете Всемирных игр-2025 подняться на четвертое место.

Тренер Терлюги рассказал, как удалось удовлетворить протест относительно полуфинала Всемирных игр – помогли друзья из Канады