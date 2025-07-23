Легкоатлет Виталий Тарасюк стал бронзовым призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Скопье (Северная Македония).

Тарасюк стал третьим в спортивной ходьбе на дистанции 5000 метров. Молодой спортсмен показал результат 20:55:71 минут. Чемпионом соревнований стал итальянец Николо Видал с показателем 20.22,43, серебро получил Габриэль Гонсалес из Испании – 20.35,25.

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Стоит отметить, что в июне Виталий Тарасюк установил рекорд Украины среди юношей до 18 лет в спортивной ходьбе. Бронзовая медаль Виталия стала для Украины четвертой наградой на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Соревнования продлятся до 26 июля.

Добавим, что на ЕЮОФ Украина представлена в 12 видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3х3, гребном слаломе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, тхэквондо, маунтенбайке, шоссейных велогонках и спортивной гимнастике.

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