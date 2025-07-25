Легкоатлетка Полина Дзерожинская выиграла золотую медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля, заняв первое место в секторе для метания молота.

Украина завоевала третье золото на Всемирной Универсиаде-2025 – вырвалась на седьмое место командного зачета

Чемпионской для украинки стала попытка с результатом 71,5 метра.

Золото Дзерожинской – четвертая награда высшей пробы для украинской команды на ЕЮОФ-2025. В легкой атлетике "сине-желтые" завоевали вторую медаль, но она стала первой высшей пробы.

Напомним, что первым украинским чемпионом ЕЮОФ-2025 стал пловец Макар Яхно, который победил на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Украина завоевала первое золото на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале – до этого было два серебра