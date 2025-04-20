"Сине-желтые" в предпоследний день континентального первенства пополнили скрабничку еще несколькими наградами.

Сборная Украины продолжает выступления на чемпионате Европы по спортивной акробатике в Люксембурге. Накануне разыгрывались награды в многоборье.

В Китае состоялся исторический полумарафон с участием людей и роботов – эпическое видео

В соревнованиях взрослых женских пар золото завоевал дуэт Ангелина Чернявская/Рузанна Вечерук. В соревнованиях смешанных пар серебро взяли Евфросиния Кривицкая и Иван Лабунец. В женской группе бронзовыми призерами стали Элина Козачанская, Алина Пугач и Карина Островская.

Еще две награды украинцы завоевали в соревнованиях юниоров. В мужской паре серебро в активе у Артема Шаповала і Глеба Гончарука. В мужской группе бронзовыми призерами стали Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский и Владимир Репетий.

Украинец Чепурной завоевал золото и серебро на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике