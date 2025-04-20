Украина завоевала 5 медалей на чемпионате Европы по спортивной акробатике
"Сине-желтые" в предпоследний день континентального первенства пополнили скрабничку еще несколькими наградами.
Сборная Украины продолжает выступления на чемпионате Европы по спортивной акробатике в Люксембурге. Накануне разыгрывались награды в многоборье.
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В соревнованиях взрослых женских пар золото завоевал дуэт Ангелина Чернявская/Рузанна Вечерук. В соревнованиях смешанных пар серебро взяли Евфросиния Кривицкая и Иван Лабунец. В женской группе бронзовыми призерами стали Элина Козачанская, Алина Пугач и Карина Островская.
Еще две награды украинцы завоевали в соревнованиях юниоров. В мужской паре серебро в активе у Артема Шаповала і Глеба Гончарука. В мужской группе бронзовыми призерами стали Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский и Владимир Репетий.
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