В среду, 16 июля, сборная Украины встретилась с командой Сербии в 1/8 финала молодежного чемпионата Европы. Читайте отчет об игре на "Футбол 24+".

Евробаскет U-20, 1/8 финала

Сербия U-20 – Украина U-20 – 75:61 (18:13, 20:15, 20:20, 17:13)

Украина потерпела разгромное поражение от Италии на Евробаскете U-20 – "сине-желтые" стали последними, но вышли в плей-офф

Украинские баскетболисты первыми в матче набрали очки и повели в счете 2:0. Это был их локальный успех, который до самой финальной сирены остался единственным – сербы быстро отыгрались и сразу ушли в отрыв.

По итогам первой четверти украинцы уступали с разницей в пять очков, а после второй 10-минутки проигрывали уже десять пунктов – 28:38.

Третий отрезок поединка получился равным, что также стало определенным успехом для подопечных Валерия Плеханова. А вот в заключительной четверти баскетболисты украинской команды снова проиграли и уступили в матче с разницей в 14 очков – 61:75.

Это уже четвертое поражение Украины на турнире. Первые три они потерпели на групповой стадии, где заняли последнее место в своем квартете. Проиграв сербам, украинцы дальше будут выступать в утешительном турнире за 9-16 места. Там их ждет встреча с командой Чехии U-20, которая в 1/8 финала проиграла Испании U-20 – 54:70.

Украина во второй раз проиграла на мужском Евробаскете U-20, но уверенно идет в плей-офф