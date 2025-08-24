В субботу, 23 августа, сборная Украины по художественной гимнастике выступила в групповых упражнениях на чемпионате мира-2025 в Рио-де-Жанейро.

Наша команда, которую представляли Елизавета Азза, Диана Баева, Надежда Юрина, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Александра Ющак, которые показали результат 23,850 в упражнениях с лентами и 27,650 с мячами и обручами.

Украинки на ЧМ по художественной гимнастике вышли в финал в многоборье – такого не было 4 года

В общем украинки набрали 278,550 баллов, что позволило занять итоговое третье место. Чемпионками мира стали спортсменки из Германии, серебро соревнований получила Болгария.

Сборная Украины получила первую за 10 медаль командного первенства чемпионата мира. Кроме того, эта награда стала первой после изменения формата соревнований в 2021 году, когда призеры стали определяться по сумме баллов в квалификации индивидуальных и групповых упражнений.

Добавим, что Украина также заняла четвертое место в многоборье и пробилась в финал упражнений с тремя мячами и двумя обручами. Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 24 августа.

