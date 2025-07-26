Представители юношеской сборной Украины на ЕЮОФ-2025, который завершился в Скопье (Северная Македония), завоевали 5 золотых медалей, 8 серебряных и 10 бронзовых – всего 23.

Украина завоевала четвертое золото на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале – чемпионским стал молот

Мультимедалистом стал пловец Макар Яхно. Его "багаж" – два золота и одна бронза. Также чемпионами фестиваля стали Илария Цуркан (дзюдо), Хазар Гейдаров (дзюдо, до 60 кг) и Полина Дзерожинская (легкая атлетика, метание молота).

Общий зачет ЕЮОФ-2025 выиграла команда Италии. Ее спортсмены завоевали 50 наград (19-19-12). В топ-3 также попали сборные Франции (38: 15-18-5) и Испании (33: 10-11-12).

Украина завоевала первое золото на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале – до этого было два серебра