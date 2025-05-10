Украина взяла золото на ЧЕ по каратэ – есть также два серебра и две бронзы
Александра Шолохова стала чемпионкой Европы в весовой категории до 61 кг.
В финале украинская каратистка одержала победу над представительницей Латвии Беатой Гирвицей.
Украинка сенсационно вышла в финал ЧЕ по каратэ, убрав россиянку – видео сумасшедшего иппона в голову
В шаге от чемпионской награды остановилась Дарья Булай, которая выступала в весе свыше 68 кг. Она в финальной схватке проиграла Кириаки Кидонаки из Греции. Серебро – успех для 18-летней Булай, которая впервые выступала на взрослом чемпионате Европы.
Вторым стал и Валерий Чеботарь, который выступал в весовой категории до 84 кг.
Обладателями бронзовых наград стали Элина Селеменева и Ризван Талибов.
Селеменева в поединке на третье место в категории до 68 кг убедительно выиграла у Сильвии Семераро из Италии. Элина теперь двукратный серебряный призер чемпионата Европы.
На счету у Талибова победа в бронзовой схватке над чехом Ондржеем Босаком – Ризван нанес победный удар на последней секунде боя.
Терлюга из-за россиянки не смогла дойти до борьбы за медали на первом турнире после беременности: "Все все видели"