В финале украинская каратистка одержала победу над представительницей Латвии Беатой Гирвицей.

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В шаге от чемпионской награды остановилась Дарья Булай, которая выступала в весе свыше 68 кг. Она в финальной схватке проиграла Кириаки Кидонаки из Греции. Серебро – успех для 18-летней Булай, которая впервые выступала на взрослом чемпионате Европы.

Вторым стал и Валерий Чеботарь, который выступал в весовой категории до 84 кг.

Обладателями бронзовых наград стали Элина Селеменева и Ризван Талибов.

Селеменева в поединке на третье место в категории до 68 кг убедительно выиграла у Сильвии Семераро из Италии. Элина теперь двукратный серебряный призер чемпионата Европы.

На счету у Талибова победа в бронзовой схватке над чехом Ондржеем Босаком – Ризван нанес победный удар на последней секунде боя.

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