Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев принесли Украине очередную медаль на Всемирных играх.

Украинцы уничтожили россиян на Всемирных играх-2025 по самбо и завоевали три золотые медали

В финале командного соревнования по самбо украинцы одолели представителей Казахстана и завоевали золото.

Это уже 14-я золотая медаль представителей Украины на Всемирных играх. Наши спортсмены идут на третьем месте в командном зачете, уступая лишь Германии и хозяевам – спортсменам из Китая.

"Хотел доказать, что я – легенда": самбист Руднев прокомментировал безжалостное избиение россиянина и очередное золото