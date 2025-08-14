Украина вырвала золото Всемирных игр-2025 в командных соревнованиях по самбо
Украинские самбисты продолжили победное шествие в китайском Чэнду.
Александр Воропаев, Анатолий Волошинов, Петр Давыденко, Андрей Кучеренко и Владислав Руднев принесли Украине очередную медаль на Всемирных играх.
В финале командного соревнования по самбо украинцы одолели представителей Казахстана и завоевали золото.
Это уже 14-я золотая медаль представителей Украины на Всемирных играх. Наши спортсмены идут на третьем месте в командном зачете, уступая лишь Германии и хозяевам – спортсменам из Китая.
