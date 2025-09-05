Чемпионат Европы по баскетболу 3x3, женщины, Копенгаген (Дания)

Азербайджан – Украина – 21:14

Украина с поражения стартовала на чемпионате Европы по баскетболу 3х3

Во втором матче чемпионата Европы сборная Украины встречалась с командой Азербайджана, которая перед этим обыграла Францию – 21:16. Для выхода из группы "сине-желтым" было необходимо одолеть соперника с разницей в минимум 4 очка.

Украинки хорошо начали игру и получили преимущество в 4 балла. Однако, азербайджанские баскетболистки быстро сократили отставание и вышли вперед. После потери гандикапа игра сборной Украины развалилась, а соперницы ушли в большой отрыв. В итоге, игра завершилась победой Азербайджана – 21:14.

Таким образом, Украина уступила в двух матчах группы и завершила групповой этап на последнем третьем месте.

