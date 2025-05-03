Сборная Украины поднялась сразу на 8 ступенек в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка пробилась в полуфинал 30-тысячника ITF в Италии, разгромив американку

После обновления "сине-желтые" оказались в шаге от топ-10 и идут одиннадцатыми. Интересно, что наша команда продемонстрировала наибольший прогресс среди 20 лучших команд мира.

Отставание национальной сборной от Чехии, которая идет десятой, составляет 30 баллов. В то же время преимущество "сине-желтых" над ближайшими преследовательницами – Австралией – составляет 27,5 баллов.

Напомним, Украина в матчах квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг сначала разгромила Польшу (3:0), не проиграв ни одного сета, а затем в волевом стиле победила Швейцарию (2:1 по матчам). Как следствие, наша сборная впервые в истории квалифицировались в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

К слову, жеребьевка решающей части турнира запланирована на понедельник, 12 мая. Финал пройдет в период с 16 по 21 сентября.