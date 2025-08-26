Сборные Украины и Туниса провели встречу пятого тура молодежного чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, группа D, 5-й тур

Тунис – Украина – 0:3 (13:25, 18:25, 20:25)

Сборная Украины навязала борьбу, но уступила чемпионам Европы на молодежном ЧМ по волейболу

Украинская "молодежка" в предыдущем матче чемпионата мира потерпела поражение в четырех сетах от Франции. Эта неудача отсрочила решение командой задачи по выходу в плей-офф турнира. Чтобы достичь желаемого, "сине-желтым" надо было побеждать Тунис при любых условиях.

С достижением цели у волейболистов сборной Украины U-21 никаких проблем не возникло – класс команд оказался ощутимо разным, поэтому украинцы одержали легкую победу в трех партиях.

Этот выигрыш стал для украинцев третьим в пяти встречах. Имея в активе восемь очков, они заняли в турнирной таблице своей группы третью позицию и впервые в истории завоевали путевку в 1/8 финала.

Вместе с Украиной из группы в плей-офф вышли команды Италии, Франции и Аргентины.

Соперником украинской сборной в 1/8 финала станет команда Польша. Матч состоится в среду, 27 августа, начало – в 12:00 по киевскому времени.

