Женская сборная Украины по теннису впервые сыграла в финальном турнире КБДК. В четвертьфинале "сине-желтые" одолели Испанию (2:0), но в следующей стадии уступили Италии, которая в итоге выиграла турнир.

Украина проиграла пару Италии и не вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Благодаря своим выступлениям Украина поднялась сразу на шесть позиций и сейчас занимает пятое место в командном рейтинге наций, сообщает официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг. Возглавляет список сборная Италии, на втором месте разместилась команда США, которая дошла до финала КБДК. Также выше сборной Украины находятся Великобритания и Испания.

Стоит отметить, что менее чем за год наша команда поднялась с 19-го места на пятое. В следующем сезоне украинки будут играть в квалификации за право выступить в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

Топ-10 рейтинга сборных (список от 24 сентября)

1. Италия - 1435.00 очков

2. США - 1246.25 (+1 позиция)

3. Великобритания - 1215 (-1)

4. Испания - 1093.75

5. Украина - 1035.00 (+6)

6. Канада - 1033.75 (-1)

7. Казахстан - 1022.50 (-1)

8. Япония - 996.25 (-1)

9. Польша - 988.75 (-1)

10. Словакия - 987.50 (-1)

