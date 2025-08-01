Украинские волейболистки Татьяна Лазаренко и Марина Гладун вышли в полуфинал женского чемпионата Европы по пляжному волейболу, одолев в четвертьфинале пару из Нидерландов Мила Кенинк / Раиса Шоон.

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Украинки выиграли первый сет со счетом 21:18. Судьба второго сета решилась в завершающих розыгрышах на доигровке – 22:20 в пользу Лазаренко и Гладун.

Победа позволила украинским волейболисткам установить новый национальный рекорд. До этого украинские пляжные волейболистки еще никогда не попадали в полуфинал континентального первенства.

До этого лучшим результатом была 1/8 финала – Гладун и Лазаренко вышли в эту стадию в 2024 году. На текущем Евро украинки уже во второй раз обновили рекордный показатель.

Полуфинальные встречи Евро состоятся в субботу, 2 августа, начало – в 16:00 по киевскому времени.

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