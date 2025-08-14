Украина впервые в истории примет участие в чемпионате мира по киберфутболу – в УАФ раскрыли детали
Украинские киберспортсмены получат возможность побороться за право сыграть на чемпионате мира FIFAe World Cup 25.
Украина дебютирует на чемпионате мира ФИФА по киберфутболу FIFAe World Cup 25. Об этом сообщили в УАФ.
Украина будет представлена в двух дисциплинах – Efootball Console (хорошо знакомая нам по предыдущему названию Pro Evolution Soccer) и Efootball Mobile. Это будет впервые, когда наша страна будет формировать сборную по мобильной дисциплине.
Весь цикл для обеих дисциплин будет одинаков: национальный отборочный турнир, квалификационный раунд и финальная часть.
"Efootball Console будет происходить в формате "2 на 2", а значит, сборная будет представлена двумя игроками. В финальной части будут участвовать 12 сборных.
Efootball Mobile будет проходить в классическом формате "1 на 1", соответственно, в состав сборной Украины войдет только один игрок. Турнир также будет состоять из 12 команд", – отметили в УАФ.
Финальная часть в обеих дисциплинах состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в декабре 2025 года.
