Украинские киберспортсмены получат возможность побороться за право сыграть на чемпионате мира FIFAe World Cup 25.

Украина дебютирует на чемпионате мира ФИФА по киберфутболу FIFAe World Cup 25. Об этом сообщили в УАФ.

Украина будет представлена в двух дисциплинах – Efootball Console (хорошо знакомая нам по предыдущему названию Pro Evolution Soccer) и Efootball Mobile. Это будет впервые, когда наша страна будет формировать сборную по мобильной дисциплине.

Весь цикл для обеих дисциплин будет одинаков: национальный отборочный турнир, квалификационный раунд и финальная часть.

"Efootball Console будет происходить в формате "2 на 2", а значит, сборная будет представлена двумя игроками. В финальной части будут участвовать 12 сборных.

Efootball Mobile будет проходить в классическом формате "1 на 1", соответственно, в состав сборной Украины войдет только один игрок. Турнир также будет состоять из 12 команд", – отметили в УАФ.

Финальная часть в обеих дисциплинах состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в декабре 2025 года.

