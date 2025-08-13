Украина ворвалась в первую тройку медального зачета Всемирных игр-2025
13 августа 20:27 - Читати українською
Украинские спортсмены 13 августа на Всемирных играх-2025 завоевали три золотые награды.
Фурором завершили выступления самбисты – чемпионами соревнований стали Андрей Кучеренко, Петр Давыденко и Владислав Руднев.
Украинцы уничтожили россиян на Всемирных играх-2025 по самбо и завоевали три золотые медали
После очередного дня Всемирных игр-2025 в Чэнду (Китай) в копилке сборной Украины всего 26 медалей – 11 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых. Количество золотых наград позволило "сине-желтым" войти в тройку лидеров медального зачета, обойдя команду Италии.
Первое место у сборной Китая, вторую позицию занимает команда Германии.
Топ-15 медального зачета Всемирных игр-2025
Итальянский спортсмен умер во время Всемирных игр-2025 в Чэнду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter