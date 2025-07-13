В воскресенье, 13 июля, сборная Украины провела с командой Бельгии второй матч на молодежном чемпионате Европы. Читайте отчет об игре на "Футбол 24+".

Евробаскет U-20, группа С, 2-й тур

Украина – Бельгия – 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

Украина с поражения дебютировала на мужском Евробаскете U-20 – все решили последние секунды

"Сине-желтые" на старте групповой стадии турнира проиграли сборной Германии со счетом 62:64. Реабилитироваться они должны были во встрече со сверстниками из Бельгии, но снова потерпели фиаско.

Три четверти из четырех на площадке шла равная борьба. Украинская команда проигрывала соперникам щит, но держала паритет за счет скорости и точности при завершении атак. Все не в пользу "сине-желтых" изменилось в заключительной части встречи – украинцы ее проиграли с разницей в десять очков и уступили в поединке.

Имея в пассиве две неудачи, команда Украины в третьем туре группового этапа встретится со сборной Италии. Как известно, согласно регламенту, независимо от результатов в группе в плей-офф выйдут все четыре сборные.

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