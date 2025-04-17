Для Украины участие в турнире началось с поражения – представитель полулегкого дивизиона Игорь Семончук уступил итальянцу Мухамету Квамили по решению рефери.

Украина стартовала с поражения на Гран-при WBC в Саудовской Аравии – Семончук впервые проиграл в карьере

Поединок Соломенникова и Доргбетора длился все запланированные шесть раундов. Здесь также проиграл украинец, и также поражение было по баллам. Добавим, что это первое поражение в карьере Соломенникова на профи-ринге.

Заметим, что соревнования проходят в четырех весовых категориях: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. В каждом дивизионе принимают участие по 32 атлета. Украину на грандиозном турнире в Саудовской Аравии представят еще девять участников: Даниил Лозан, Липарит Устян, Дмитрий Рыбалко, Иштван Гержени, Максим Молодан, Петр Фролов, Цотне Рогава, Виталий Стальченко и Павел Юськив.

Календарь турнира выглядит следующим образом:

Апрель – 1/16 финала.

Июнь – 1/8 финала.

Август – 1/4 финала.

Октябрь – 1/2 финала.

Декабрь – финалы.

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