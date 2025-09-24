Сборные Украины и Литвы по футзалу провели второй товарищеский матч. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Футзал. Товарищеский матч

Литва – Украина – 3:5

Голы: Загурскас, 7, Баранаускас, 33, Дерендиаев, 37 – Фаренюк, 14, Мельник, 15, 36, Абакшин, 18, Зварич, 34,

Украина сокрушила Литву в спарринге при подготовке к ЧЕ-2026 по футзалу

Сборная Украины и национальная команда Литвы провели второй спарринг, о чем имели предварительную договоренность – эти матчи были частью тренировочного сбора "сине-желтых" накануне чемпионата Европы 2026 года. Первая игра, напомним, завершилась крупной победой украинцев со счетом 7:0. Маловероятно, что в стане литовской команды после такого поражения лелеяли какие-то положительные надежды на повторную встречу.

Однако именно литовцы первыми в матче добились успеха – Юстинас Загурскас на 7-й минуте мощно и точно пробил со штрафного. Украинцы отыгрались за семь минут, когда Артем Фаренюк эффектно пробил в дальний угол ворот литовцев с острого угла. 1:1. Впоследствии Андрей Мельник вывел Украину вперед, мастерски исполнив штрафной. Через три минуты Даниил Абакшин сделал счет 3:1 в пользу "сине-желтых".

В середине второго тайма литовцы забили второй гол в матче. На него украинцы ответили точными ударами Михаила Зварича и Мельника, который оформил дубль – 5:2. За 2 минуты 41 секунде хозяева еще раз пробили защиту украинцев. 5:3 – Украина во второй раз переиграла литовскую сборную.

