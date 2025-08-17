Украина в третий раз подряд завершила Всемирные игры в топ-3 медального зачета
Сборная Украины завоевала 44 медали на соревнованиях, которые завершились в Китае.
Команда Украины финишировала на третьем месте медального зачета Всемирных игр-2025, состоявшихся в Чэнду (Китай).
Украина установила рекорд, в третий раз подряд выиграв медальный зачет Всемирных игр в пауэрлифтинге
Украинские спортсмены завоевали 44 медали, в частности 16 – золотых. Также в копилку сборной Украины вошли 14 серебряных и 14 бронзовых наград.
Лидером зачета стала сборная Китая (64 медали). Второе место заняла команда Германии (45 медалей).
Все награды сборной Украины на Всемирных играх-2025
Пауэрлифтинг: 10 медалей (2 золото + 5 серебро + 3 бронза) – первое место в дисциплине
Спортивная акробатика: 3 медали (1 + 2 + 0) – первое место
Самбо: 6 медалей (4 + 0 + 2) – первое место
Кикбоксинг: 4 медали (2 + 0 + 2) – второе место
Муай тай: 1 медаль (1+0+0) – второе место
Гребля на лодках: 4 медали (2 + 1 + 1) – второе место
Каратэ: 2 медали (1 + 1 + 0) – третье место
Подводное плавание: 11 медалей (2 + 4 + 5) – третье место
Спортивная аэробика: 1 медаль (0 + 0 + 1) – седьмое место
Вейкборд и водные лыжи: 1 медаль (0 + 1 + 0) – восьмое место
Джиу-джитсу: 1 медаль (1 + 0 + 0) – 12-е место
Топ-20 медального зачета Всемирных игр-2025
Украина завоевала историческую медаль в аэробике на Всемирных играх-2025 в Китае