Сборные Украины и Бельгии провели стартовый матч группового этапа чемпионата мира по волейболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, группа F

Украина – Бельгия – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)

Шансы сборных Украины и Бельгии на победу в первой для них игре ЧМ-2025 эксперты оценивали одинаково – матч не имел фаворита.

Стартовая партия началась ровно, но бельгийцы быстро ушли в отрыв и на экваторе сета имели комфортное преимущество в 4-7 очков. Этого им хватило для выигрыша.

Второй сет стал точной копией первой партии: снова более-менее равное начало, которое затем перешло в спурт волейболистов сборной Бельгии. Они повели в общем счете 2:0 и максимально приблизились к итоговой победе.

В третьем сете украинцы попытались инициативу перехватить, но лишь эпизодически им удавалось добиваться успеха. Игроки бельгийской команды продолжали доминировать и одержали победу и в третьей партии, а с ней – и в матче.

16 сентября во втором матче на ЧМ-2025 украинцы встретятся с командой Алжира.

Показатели игроков сборной Украины

Показатели игроком сборной Бельгии

Лидер сборной Украины откровенно оценил соперников на ЧМ-2025 по волейболу: "Будет тяжело"