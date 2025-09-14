Украина в стартовом матче ЧМ-2025 по волейболу потерпела болезненное поражение – шансов почти не было
Сборные Украины и Бельгии провели стартовый матч группового этапа чемпионата мира по волейболу. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, группа F
Украина – Бельгия – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
Сборная Украины по волейболу узнала свои позиции в обновленном мировом рейтинге
Шансы сборных Украины и Бельгии на победу в первой для них игре ЧМ-2025 эксперты оценивали одинаково – матч не имел фаворита.
Стартовая партия началась ровно, но бельгийцы быстро ушли в отрыв и на экваторе сета имели комфортное преимущество в 4-7 очков. Этого им хватило для выигрыша.
Второй сет стал точной копией первой партии: снова более-менее равное начало, которое затем перешло в спурт волейболистов сборной Бельгии. Они повели в общем счете 2:0 и максимально приблизились к итоговой победе.
В третьем сете украинцы попытались инициативу перехватить, но лишь эпизодически им удавалось добиваться успеха. Игроки бельгийской команды продолжали доминировать и одержали победу и в третьей партии, а с ней – и в матче.
16 сентября во втором матче на ЧМ-2025 украинцы встретятся с командой Алжира.
Показатели игроков сборной Украины
Показатели игроком сборной Бельгии
Лидер сборной Украины откровенно оценил соперников на ЧМ-2025 по волейболу: "Будет тяжело"