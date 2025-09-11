Мужская сборная Украины по пляжному футболу провела встречу со сборной Испании в Суперфинале Евролиги. Результат и отчет матча – в этой новости "Футбол 24+"

Евролига-2025. Суперфинал. Группа В. 2-й тур

Испания – Украина – 5:4 (2:0, 1:4, 2:0)

Голы: Бриан (1, 1), Ардиль (13, 28), Батис (32) – Самойленко (14), Ярмак (19, пен. 21), Максимец (19)

Удаление: Антонио (Испания, 19)

Сборные Украины по пляжному футболу получили соперников на Суперфинал Евролиги-2025

Мужская сборная Украины по пляжному футболу потерпела поражение во втором туре группового этапа Суперфинала Евролиги-2025, который проходит в Баку. Команда Николая Костенко уступила Испании со счетом 4:5.

Поединок начался катастрофически для украинцев – уже на первой минуте испанцы отличились дважды. На старте второго периода соперник довел преимущество до трех мячей, однако украинская команда не сдалась. Благодаря голам Самойленко, Ярмака и Максимца сине-желтые не только отыгрались, но и вышли вперед – 4:3.

Впрочем, удержать победный результат подопечным Костенко не удалось. Испанцы воспользовались ошибками украинской обороны и забили дважды в конце встречи. Окончательный счет – 5:4 в пользу сборной Испании.

Отметим, что в первом туре Суперфинала Евролиги сборная Украины одолела Швейцарию (5:4). Решающий матч группы В наша команда проведет против Дании 12 сентября (начало – 12:30 по киевскому времени). Две лучшие сборные из каждой группы выходят в полуфиналы, остальные разыграют места с 5-го по 8-е.

Определился чемпион Украины по пляжному футболу – в финале случился разгром