Французские пляжницы победили немок и вышли в финал чемпионата Европы. Результат встречи – в этой новости на "Футбол 24+".

Пляжный волейбол, чемпионат Европы, женщины, полуфинал

Германия (Мюллер / Тиллманн) – Франция (Виейра / Шамеро) – 0:2 (13:21, 16:21)

Украинки впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу

Клеменс Виейра и Алин Шамеро одержали победу над немецким дуэтом Свеньи Мюллер и Синьи Тиллманн. Француженки уверенно расправились с оппонентками в двух сетах – 21:13 и 21:16.

Таким образом Шамеро и Виейра пробились в финал чемпионата Европы, где их соперницами станут украинки Марина Гладун и Татьяна Лазаренко.

Финал состоится уже 3 августа. Старт поединка – в 15:30 по киевскому времени.

Польша переиграла Бразилию и стала вторым финалистом мужской Лиги наций по волейболу