Сборные Украины и Швейцарии провели очередной матч пре-квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Результат встречи и отчет о ней – в этой новости "Футбол 24+".

Пре-квалификация ЧМ-2027 по баскетболу, мужчины, группа D

Украина – Швейцария – 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Украинские баскетболисты были вынуждены отыгрываться – швейцарцы первыми добились успеха. Впрочем, счет 0:2 "сине-желтые" быстро развернули в свою пользу и выиграли первую четверть с преимуществом в 16 очков – 28:12. В начале второй 10-минутки украинцы ушли в еще больший отрыв (31:14), но впоследствии были вынуждены держать свое преимущество в пределах 9-13 очков. На большой перерыв команды ушли при счете 41:31 в пользу Украины.

С возобновлением игры после отдыха швейцарцы прибавили в активности и приблизились на расстояние 4-6 очков. Игра стала очень нервной, но украинские баскетболисты действовали уверенно и перед заключительной частью поединка имели фору в семь пунктов – 62:55.

В ходе заключительных десяти минут игры баскетболисты сборной Украины не дали соперникам ни шанса на камбэк и одержали комфортную победу – 73:64.

20 августа сборную Украины ждет встреча с командой Словакии. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Это будет завершающая игра пре-квалификации ЧМ-2027 в группе D.

