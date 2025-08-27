Сборные Украины и Польши встретились в матче плей-офф молодежного чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, 1/8 финала

Польша – Украина 3:1 (25:17, 16:25, 25:17, 25:22)

Украина потерпела болезненное поражение от Японии на ЧМ по волейболу, имея преимущество 2:0

Сборная Украины сыграла в первом в своей истории плей-офф ЧМ, где ей противостояла команда Польши – постоянный участник мировых первенств. Первый сет завершился уверенной победой поляков, которые сразу завладели преимуществом и не отпустили его.

В следующей партии ситуация кардинально изменилась – украинцы реваншировались 25:16. В третьем сете Польша снова захватила лидерство, украинские волейболисты несколько раз отыгрывали отставание, но уступили. В четвертом сете "сине-желтые" имели преимущество в 5 баллов, но Польша смогла сравнять счет и выиграть матч.

Таким образом, сборная Украины будет играть за 9-16 места. В следующем матче "сине-желтые" встретятся с командой Турции, которая в плей-офф уступила Чехии.

