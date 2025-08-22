Сборные команды Украины и Италии провели встречу второго тура групповой стадии волейбольного чемпионата мира U-21. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, группа D, 2-й тур

Италия – Украина – 3:0 (25:20, 25:23, 28:26)

Украина переиграла Аргентину в первом матче молодежного ЧМ-2025 по волейболу

Сборная Украины начала матч с поражения в первом сете – 20:25. "Сине-желтым" удалось отыграть отставание в четыре очка внутри партии, однако итальянцы быстро восстановили преимущество и довели сет до победы.

Во второй партии украинская команда уже была близка к успеху: почти весь сет держала разницу в 2–3 очка, однако в конце не смогла удержать темп и уступила 23:25.

Напряженным выдался и третий сет, в котором подопечные имели два сетбола, и ни одного не реализовали, позволив сопернику вырвать победу – 28:26. Самым результативным в составе сборной Украины стал Евгений Бойко, на счету которого 10 очков.

В группе D ЧМ-2025, кроме сборных Украины и Италии, также играют команды Аргентины (украинцы одержали победу над ними 3:1), Индонезии (23 августа, 15:00), Франции (25 августа, 15:00) и Туниса (26 августа, 15:00). В плей-офф выйдут четыре лучшие команды из каждой группы предварительного этапа.

Тренер сборной Украины U-21 по волейболу оценил победный старт команды на ЧМ и рассказал, чего ждать дальше