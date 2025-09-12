Женская сборная Украины по пляжному футболу провела встречу с командой Испании в Суперфинале Евролиги-2025. Результат и отчет о поединке – в этой новости "Футбол 24+".

Евролига-2025, Суперфинал, женщины, группа В, 2-й тур

Испания – Украина – 4:2

Голы: Алькайде, 8, 17, Пилар, 14, Глес, 33 – Костюк, 7, Дубицкая, 19.

Сборная Украины одолела Италию и пробилась в полуфинал женской Евролиги-2025

Украинки в первой игре Суперфинала победили Италию (4:2) и гарантировали себе место в полуфинале. Под вопросом была лишь итоговая позиция Украины в таблице группы В. Ответ на него дала игра с командой Испании – лучшей сборной мира в рейтинге Beach Soccer Worldwide.

Встреча прошла в жесткой борьбе. Украинки дважды поразила ворота испанок, которые ответили четырьмя голами и победили 4:2. У "сине-желтых" голы на свой счет записали Юлия Костюк и Ирина Дубицкая.

Украина проиграла и заняла второе место в группе В. Соперником украинок в полуфинале будет сборная Португалии. Испанию во втором полуфинале ждет команда Польши – победитель Евролиги-2024.

Напомним, сборная Украины в Евролиге-2024 заняла 5-е место.

