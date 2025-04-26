Сборная Украины по хоккею U-18 провела последний матч в Дивизионе 1A и не смогла завоевать путевку в элитный дивизион.

Чемпионат мира-2025 по хоккею U-18, дивизион 1A

Казахстан U-18 – Украина U-18 – 2:3

Шайбы: Саркенов, 09:37 (второй период), Бакит, 16:48 (второй период) – Выставкин 00:48 (первый период) , Косарев, 13:26 (второй период), Ратушняк, 14:42 (второй период)

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Сборная Украины по хоккею U-18 в последнем туре дивизиона 1А сошлась с командой Казахстана в борьбе за второе место в группе.

Чемпионство и выход в элиту уже оформила сборная Дании. Поэтому нашу команду устраивало даже поражение в овертайме или серии буллитов, чтобы не потерять вторую позицию в группе.

Украинцы молниеносно начали матч, забросив шайбу на 48-й секунде первого периода. Результативно отличился Андрей Выставкин. При счете 1:0 в пользу "сине-желтых" команды ушли на перерыв.

Во втором периоде украинцы начали получать ненужные фолы, из-за чего в итоге пропустили шайбу в меньшинстве. Но Николай Косарев быстро вернул преимущество сборной Украины своим точным дальним броском с передачи Даниила Кураева. Через минуту после второго гола Артем Ратушняк оформил и третье взятие ворот в пользу Украины. Однако Казахстан не собирался сдаваться и на перерыв перед третьим периодом команды ушли при счете 3:2 в пользу "сине-желтых".

В финальном периоде наши ребята сыграли от обороны и, безупречно отыграв у собственных ворот, довели поединок до заслуженной победы. Сборной Украины U-18 не хватило лишь трех очков до первого места, которое заняла сборная Дании. Именно скандинавы нанесли команде Александра Бобкина единственное поражение на турнире – во втором туре "сине-желтые" проиграли со счетом 1:5.

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