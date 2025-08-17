Украина установила рекорд, в третий раз подряд выиграв медальный зачет Всемирных игр в пауэрлифтинге
Сборная Украины по пауэрлифтингу торжествовала на Всемирных играх.
В заключительный день соревнований по пауэрлифтингу сборная Украины завоевала еще четыре награды: 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу, сообщает Суспільне Спорт.
В общем, медали Украине принесли:
– Золото (Анатолий Новописьменный, классический пауэрлифтинг, тяжелый вес; Константин Мусиенко, экипировочный пауэрлифтинг, тяжелый вес).
Украинские пауэрлифтеры получили двойной подиум на Всемирных играх-2025
– Серебро (Лариса Соловьева, экипировочный пауэрлифтинг, средний вес; Виталий Коломиец, экипировочный пауэрлифтинг, средний вес; Татьяна Белая, экипировочный пауэрлифтинг, легкий вес; Дарья Русаненко, экипировочный пауэрлифтинг, супертяжелый вес; Владимир Русев, экипировочный пауэрлифтинг, тяжелый вес).
– Бронза (Анастасия Деревянко, экипировочный пауэрлифтинг, легкий вес; Николай Баранник, экипировочный пауэрлифтинг, средний вес; Алексей Бычков, экипировочный пауэрлифтинг, супертяжелый вес).
Добавим, что на Всемирных играх Украина завоевала 10 наград – наибольшее количество за всю историю выступлений. Благодаря этому украинцы в третий раз подряд выиграли медальный зачет Всемирных игр в этом виде спорта.
Украина завоевала историческую медаль в аэробике на Всемирных играх-2025 в Китае