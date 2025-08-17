В заключительный день соревнований по пауэрлифтингу сборная Украины завоевала еще четыре награды: 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу, сообщает Суспільне Спорт.

В общем, медали Украине принесли:

– Золото (Анатолий Новописьменный, классический пауэрлифтинг, тяжелый вес; Константин Мусиенко, экипировочный пауэрлифтинг, тяжелый вес).

– Серебро (Лариса Соловьева, экипировочный пауэрлифтинг, средний вес; Виталий Коломиец, экипировочный пауэрлифтинг, средний вес; Татьяна Белая, экипировочный пауэрлифтинг, легкий вес; Дарья Русаненко, экипировочный пауэрлифтинг, супертяжелый вес; Владимир Русев, экипировочный пауэрлифтинг, тяжелый вес).

– Бронза (Анастасия Деревянко, экипировочный пауэрлифтинг, легкий вес; Николай Баранник, экипировочный пауэрлифтинг, средний вес; Алексей Бычков, экипировочный пауэрлифтинг, супертяжелый вес).

Добавим, что на Всемирных играх Украина завоевала 10 наград – наибольшее количество за всю историю выступлений. Благодаря этому украинцы в третий раз подряд выиграли медальный зачет Всемирных игр в этом виде спорта.

