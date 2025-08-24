Представители сборной Украины завоевали четыре золотые награды и одну серебряную.

Украинка Людмила Лузан стала мультимедалисткой чемпионата мира по гребле на каноэ и байдарках, который завершился в Милане. Она – четырехкратная чемпионка.

Лузан завоевала четвертое золото на ЧМ по гребле – украинка установила личный рекорд

Лузан сначала стала чемпионкой в двойке на олимпийской дистанции 500 метров, после чего оформила "золотой" дубль, победив в одиночке и в двойке с Ириной Федорив на 200 метров.

В заключительный день соревнований Лузан завоевала золото в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Таким образом Людмила превзошла рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира.

Марина Мажула завоевала серебро в финале парагребли на байдарках на дистанции 200 метров класса KL1.

Украинская сборная заняла третье общекомандное место. Возглавила медальный зачет команда Венгрии, которая завоевала 15 медалей, семь из которых – золотые.

Медальный зачет ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ

1. Венгрия – 15 (7 золотых + 3 серебряные + 5 бронзовых)

2. Великобритания – 9 (4+1+4)

3. Украина – 5 (4+1+0)

4. Китай – 7 (2+2+3)

5. Чехия – 3 (2+1+0)

Сборная Украины по количеству золотых медалей установила исторический рекорд. До этого в активе украинской команды больше всего было три золотые награды на ЧМ-2021.

Лузан и Федорив принесли Украине золото ЧМ-2025 по гребле на каноэ