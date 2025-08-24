Украина установила исторический рекорд по медалям на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ
Представители сборной Украины завоевали четыре золотые награды и одну серебряную.
Украинка Людмила Лузан стала мультимедалисткой чемпионата мира по гребле на каноэ и байдарках, который завершился в Милане. Она – четырехкратная чемпионка.
Лузан завоевала четвертое золото на ЧМ по гребле – украинка установила личный рекорд
Лузан сначала стала чемпионкой в двойке на олимпийской дистанции 500 метров, после чего оформила "золотой" дубль, победив в одиночке и в двойке с Ириной Федорив на 200 метров.
В заключительный день соревнований Лузан завоевала золото в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Таким образом Людмила превзошла рекорд по количеству наград на одном чемпионате мира.
Марина Мажула завоевала серебро в финале парагребли на байдарках на дистанции 200 метров класса KL1.
Украинская сборная заняла третье общекомандное место. Возглавила медальный зачет команда Венгрии, которая завоевала 15 медалей, семь из которых – золотые.
Медальный зачет ЧМ-2025 по гребле на байдарках и каноэ
1. Венгрия – 15 (7 золотых + 3 серебряные + 5 бронзовых)
2. Великобритания – 9 (4+1+4)
3. Украина – 5 (4+1+0)
4. Китай – 7 (2+2+3)
5. Чехия – 3 (2+1+0)
Сборная Украины по количеству золотых медалей установила исторический рекорд. До этого в активе украинской команды больше всего было три золотые награды на ЧМ-2021.
Лузан и Федорив принесли Украине золото ЧМ-2025 по гребле на каноэ