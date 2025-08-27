Чемпионат мира-2025 по волейболу, женщины, группа Н, 3-й тур

Украина – Камерун – 3:0 (25:17, 25:21, 25:20)

Украина потерпела болезненное поражение от Японии на ЧМ по волейболу, имея преимущество 2:0

Украинки в первых матчах чемпионата мира, где команда не выступала с 1994 года, проиграли Сербии в трех сетах и Японии в пяти партиях. Эти два поражения поставили крест на шансах "сине-желтых" выйти в плей-офф, но команда смогла против Камеруна сыграть, как говорится, для себя – турнирных задач у нее не было никаких.

Украинские волейболистки были ощутимо лучше соперниц из Камеруна и в итоге разбили их в трех партиях, которые не оказались слишком тяжелыми.

Украина с одной победой в активе, но с двумя поражениями в пассиве заняла третье место в таблице группы Н чемпионата мира и на этом завершила свои выступления в турнире.

Сборная Украины по волейболу: стало известно, продолжит ли борьбу женская команда в плей-офф ЧМ-2025