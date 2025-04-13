Чемпионат Украины по волейболу, бронзовый финал плей-офф, четвертый матч.

Украина U-20 – МХП-Винница 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:22)

Эпицентр-сборная Украины U-20 все же смогла дожать МХП-Винницу в битве за бронзовые награды чемпионата Украины. Удалось это сделать в четвертой игре серии – в предыдущих трех Украина U-20 дважды брала верх, но однажды уступила.

Определился чемпион Украины по волейболу: серию завершил камбэк с 0:2

Интересно, что на основном этапе чемпионата МХП-Винница расположилась выше юношеской сборной Украины, набрав на 1 очко больше.

Напомним, что чемпионом Украины стал Эпицентр-Подоляне, для которого это уже третий трофей в этом сезоне – ранее были добыты Суперкубок и Кубок Украины.

Кременчуг второй раз в истории стал чемпионом Украины, дожав Киев Кэпиталз – Шахрайчуку и Ко не хватило 27 секунд