Накануне в Подгорице (Черногория) стартовал чемпионат Европы по дзюдо, который продлится 5 дней. На турнире под нейтральным статусом должны выступать Инал Тасоев и Дарья Курбонмамадова, которые публично поддерживали войну России против Украины. В частности, спортсмены в 2022 году приняли участие в клубном чемпионате России, посвященном 70-летию Владимира Путина, где звучали лозунги в поддержку войны, а среди почетных гостей были Рамзан Кадыров и Денис Пушилин, находящихся под международными санкциями.

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"Украина призывает проверить указанные факты и не допустить упомянутых спортсменов к участию в чемпионате, чтобы не допустить легализации российской пропаганды на международной спортивной арене. Украинская позиция остается неизменной: пока идет война, российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях – в любом статусе", – говорится в сообщении НОК Украины.

Письмо подписали президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Напомним, Украина на чемпионате Европы по дзюдо представлена 13 спортсменами. На турнире будет разыграно 15 комплектов медалей – в 7 весовых категориях среди мужчин и женщин, а также в командном турнире.

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