"Мы что-то видим по телевизору, что-то читаем в газетах. Но там происходит совсем другое. За два года мы не столкнулись ни с одной проблемой. Я получил лишь несколько SMS-сообщений о закрытии воздушного пространства над Москвой.

На фронте пропал без вести украинский хоккеист – он родной брат игрока сборной Украины

Скажу так: Россия атакует Украину, а Украина атакует Россию, об этом мы не узнаем из газет. Пропаганда повсюду. Словацкие СМИ сами определяют, что они выпускают в оборот. То же самое происходит и в России.

Я не сторонник войны. Никто не хочет, чтобы гибли невинные люди. Но вызов пришел, и я его принял. Я хотел доказать себе, что имею все необходимое, чтобы играть в КХЛ", – сказал Гернат в подкасте (p)opičí biznis.

Напомним, 32-летний хоккеист – воспитанник Прешова. С 2011-го до 2016-го выступал в Северной Америке (в низших лигах). Впоследствии играл за пражскую Спарту, Прешов и швейцарскую Лозанну. С 2023 года защищает цвета словацкого Локомотива.

За сборную Словакии сыграл на двух чемпионатах мира (2017 и 2021) и Олимпийских играх 2022, где вместе с командой завоевал бронзу (в Пекине он сыграл все 7 поединков и отдал 2 ассисты).

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