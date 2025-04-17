В Саудовской Аравии начался боксерский турнир Гран-при WBC, на котором принимает участие и команда от Украины.

От Украины первым в бой пошел полулегковес Игорь Семончук (7–0, 6 КО), соперником которого стал итальянец Мухамет Квамили (15-0, 7 KO). Несмотря на то, что украинец владел преимуществом и атаковал соперника, судьи отдали предпочтение представителю Италии – 58-57, 59-55, 58-56. Это поражение стало первым в карьере Семончука.

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Добавим, что Украину на турнире также будут представлять Александр Соломенников (16–0, 8 КО), Даниил Лозан (12–0, 8 КО), Липарит Устян (11–0, 10 КО), Дмитрий Рыбалко (4–0, 2 КО), Иштван Гержени (3–0, 0 КО), Максим Молодан (7–0, 5 КО), Петр Фролов (10–1, 4 КО), Цотне Рогава (10-0, 7 КО), Виталий Стальченко (9–0, 6 КО), Павел Юськив (6–0, 2 КО).

Формат турнира Гран-при WBC имеет такой формат: участие принимают 128 боксеров, по 32 в каждой из четырех весовых категорий: полулегкая (до 57,2 кг), первая полусредняя (до 63,5 кг), средняя (до 72,6 кг) и супертяжелая (свыше 90,7 кг). Турнирная сетка предусматривает начало с 1/16 финала. На этой стадии каждая весовая категория будет соревноваться в отдельный день – с 17 по 20 апреля.

Календарь турнира выглядит следующим образом:

Апрель – 1/16 финала.

Июнь – 1/8 финала.

Август – 1/4 финала.

Октябрь – 1/2 финала.

Декабрь – финалы.

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