Мужские сборные Украины и Швейцарии провели стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира 2027 года. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Пре-квалификация ЧМ-2027 по баскетболу, мужчины, группа D

Швейцария – Украина – 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17)

Сборная Украины по баскетболу объявила состав на матчи пре-квалификации ЧМ – известно все о травмированных и легионерах

Украинским баскетболистам пришлось несладко на старте пре-квалификации ЧМ-2027. Напомним, в расположении сборной так и не появились "американцы" Дмитрий Скапинцев, Святослав Михайлюк и Алексей Лень, а также Артем Пустовой и Ростислав Новицкий. Уже во время подготовки травмировались Виталий Зотов и Андрей Войналович.

Игра со швейцарцами продолжила проблемы "сине-желтых". Первую четверть альпийская сборная выиграла с преимуществом в четыре очка (18:14), а до большого перерыва фору за собой удержала – 30:27. Украинские баскетболисты только дважды были впереди (22:21 и 23:21), а в остальном они играли под дудку хозяев паркета.

В третьей четверти пошла борьба нервов, в которой счастливее оказались украинцы. Выиграв этот отрезок с преимуществом в пять пунктов, они вышли вперед и в общем счете – 47:45.

Швейцарцы не капитулировали, а ответили решительно – в дебюте заключительной 10-минутки они были впереди на семь очков (55:48). Для украинцев это было неприятным сигналом, но они не развалились и до последнего пытались переломить ход поединка и вырвать в нем победу.

За 21 секунду до финальной сирены украинцы сделали счет равным – 64:64. Швейцария взяла тайм-аут и, имея владение мячом, заработала два победных пункта. Играть оставалось 0,6 секунды... 64:66 – Украина начала отбор с неудачи.

Следующую игру Украина проведет 9 августа в 17:00 против Словакии.

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