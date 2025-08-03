Украинский дуэт Татьяны Лазаренко и Марины Гладун в финале женского чемпионата Европы по пляжному волейболу одолели соперниц из Франции. Результат и обзор в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Европы по пляжному волейболу, финал

Клеменс Виейра/Алин Шамеро (Франция) – Марина Гладун/Татьяна Лазаренко (Украина) – 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

Гладун и Лазаренко вышли в первый финал по пляжному волейболу в истории Украины. Первый сет получился досадным – украинкам удалось отыграть 3 очка отставания. Все шло к победе в первом сете, однако нервозность дала о себе знать: Виейра и Шамеро сумели догнать наших спортсменок и перевести партию в больше-меньше, где вырвали победу.

Украинки впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу – ВИДЕО

Во втором сете Лазаренко и Гладун все время лидировали и смогли удержать победу, выиграв со счетом 21:18. Все решалось в последнем, третьем сете до 15 очков. Соперницы не отпускали друг друга и довели до больше-меньше. Здесь удача улыбнулась Гладун и Лазаренко, которые и стали обладательницами исторического золота!

Следует добавить, что до этого самым высоким достижением Украины в этом виде спорта была лишь стадия 1/8 финала.