Хоккейные сборные Украины и Великобритании встретились в стартовом матче чемпионата мира-2025. Результат и обзор игры – в этой новости.

Чемпионат мира по хоккею 2025, первый тур

Украина – Великобритания – 3:3 (буллиты – 0:2)

Шайбы: Захаров, 05:45 (второй период), Трахт, 12:01 (второй период), Бородай, 09:16 (третий период) – Уоллер, 11:08 (первый период), Перлини, 01:30 (второй период), О'Коннор, 12:42 (третий период)

Украина стартовала на чемпионате мира-2025 по хоккею – первым соперником команды Христича стала Великобритания. Начало выдалось неудачным – британцы повели в счете в конце первого периода благодаря шайбе Уоллера, а Перлини на старте второго удвоил преимущество.

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Впрочем, к концу 2-го периода счет уже стал ничейным – Захаров отквитал одну шайбу, а Трахт сравнял счет. А в середине третьего периода Бородай уже вывел Украину вперед. Через 3 минуты отыгрались уже британцы благодаря шайбе О'Коннора.

Основное время игры завершилось, а по регламенту турнира, овертаймы не были запланированы – сразу буллиты. Здесь Украина потерпела фиаско, не реализовав аж 4 буллита. Британцы же забили дважды и одержали победу в стартовом матче на турнире.

Таким образом, Украина набрала одно очко и расположилась на третьем месте дивизиона ІА. Великобритания после этой победы имеет 2 очка, а возглавляет дивизион Италия с 3 баллами в активе. Следующий матч Украина сыграет в понедельник, 28 апреля, в 12:30 именно против Италии.

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