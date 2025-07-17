В четверг, 17 июля, сборная Украины встретилась с командой Чехии на молодежном чемпионате Европы. Читайте отчет об игре на "Футбол 24+".

Евробаскет U-20, матч за 9-16 место

Чехия U-20 – Украина U-20 – 85:65 (23:8, 21:16, 11:21, 30:20)

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Подопечные Валерия Плеханова провалили первую четверть, которая завершилась со счетом 23:8 в пользу чехов. Вторую десятиминутку украинцы тоже проиграли, что позволили Чехии уйти на перерыв при комфортном преимуществе 45:24.

Сборная Украины хорошо провела третью четверть, но сравнять счет, или хотя бы приблизиться к сопернику не удалось. В итоге, матч завершился поражением – 65:85. Кроме того, досадную травму получил центровой сборной Украины Максим Кличко, он не смог доиграть матч.

Свой следующий матч сборная Украины проведет в субботу, 19 июля против команды Исландии, которая сегодня уступила Румынии (57:72).

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