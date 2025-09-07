Волейбольные сборные Украины и Катара встретились в товарищеском матче. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Товарищеский матч

Катар – Украина – 1:3 (21:25, 26:28, 15:25, 27:25)

Украина: Ю. Семенюк (8), Щитков (4), И. Ковалев (14), Тодуа (5), Тупчий (7), Янчук (5), О-др Бойко (л) – старт; Синица (6), Урывкин (8), О-др Коваль (6), Полуян (10), Пампушко (л).

Сборная Украины по волейболу уверенно переиграла Катар в спарринге накануне ЧМ-2025

Сборные Украины и Катара по предварительной договоренности провели встречу из четырех сетов. "Сине-желтые" победили в трех первых партиях, после чего позволили соперникам порадовать себя выигрышем четвертого сета.

Для сборной Украины это был третий из трех запланированных спаррингов. Теперь подопечные Рауля Лосано отправляются из Катара на Филиппины, где 18 сентября проведут первый поединок чемпионата мира 2025 года против команды Италии.

Напомним, что сборная Украины на групповой стадии ЧМ-2025 сыграет в квартете F с командами Бельгии, Италии и Алжира.

Бывший капитан сборной Украины по волейболу нуждается в помощи из-за болезни