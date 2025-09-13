Украинские спортивные гимнасты не будут выступать в розыгрыше Кубка мирового вызова, который состоится во французской столице – Париже. Об этом стало известно из стартлистов, которые опубликованы на International Gymnast Media в сети X.

Украинская федерация гимнастики рассматривает бойкот соревнований из-за допуска российских спортсменов на международные турниры

Согласно предварительной заявке, за сборную Украины должны были выступать Назар Чепурной, Богдан Супрун, Владислав Грико и Игорь Дищук в мужских соревнованиях, а также Виктория Иваненко, Дарья Черная и Диана Лобок в женских. Все они исчезли из стартовых листов в первый день соревнований

Как известно, ранее Украинская федерация гимнастики выступила с заявлением о разрешении россиянам выступать на международных соревнованиях. В частности президент УФГ Ирина Дерюгина осудила решение Международной федерации гимнастики и заявила, что рассматривается возможность бойкота соревнований "в случае выявления отклонения от критериев присвоения нейтрального статуса".

