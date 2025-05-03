В субботу, 3 мая, сборная Украины по хоккею сыграла свой финальный матч на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IA против Японии (2:3). Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат мира по хоккею-2025, 5-й тур, дивизион ІА

Япония – Украина – 3:2

Шайбы: Накадзима, 13:22 (1-й период), Кимура, 09:38 (2-й период), Сузуки, 10:31 (2-й период) – Захаров, 04:58 (1-й период), Ворона, 49:40 (3-й период)

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В решающем матче чемпионата мира Украина встречалась с Японией. Представители Восточной Азии не имели особой мотивации на эту игру – команда уже гарантировала себе сохранение места в Дивизионе 1A. В свою очередь "сине-желтые" в борьбе за выход в элитный дивизион должны были побеждать. Существовали варианты повышения в классе даже в случае поражения, но никто не хотел рисковать и полагаться на случай.

И уже на 5-й минуте Украина вышла вперед: Осава ошибся перед своими воротами, отдав поперечную передачу на Захарова и тот хладнокровно реализовал момент, забросив свою шестую шайбу на турнире. Впоследствии "сине-желтые" упустили шанс удвоить преимущество, не реализовав большинство – один только Трахт нанес пять бросков. А уже через мгновение японцы сравняли: Накадзима не смог пробить Левшина, но шайба отскочила на пятак и тот со второй попытки добился успеха. Соперники продолжили давить и только самоотверженная игра голкипера спасала нашу команду. В конце первого периода Япония заработала два удаления подряд, но нашим ребятам чудом не удалось реализовать численное большинство, играя 5 в 3.

После отдыха история повторилась: Япония осталась с 3-мя хоккеистами на льду, однако украинцы снова не сумели воспользоваться этим. А после удаления Денискина азиаты показательно вышли вперед – после броска партнера от синей линии Кимура подправил шайбу в ворота. Через минуту счет стал уже 3:1 – Сузуки в контратаке попал в дальний угол. Украинцы долго приходили в себя и едва не пропустили снова – Исогаи после очередной контратаки едва не переправил шайбу в пустые ворота.

В третьем периоде Захаров имел шанс сократить, но не попал по воротам. Но уже вскоре он реабилитировался и отдал поперечную передачу с левого фланга на Ворону и тот точно замкнул под дальнюю штангу. Несмотря на натиск на последних минутах и замену голкипера на полевого игрока Украина не смогла вырвать ничью. После матча с Японией "сине-желтые" занимают промежуточное второе место в турнирной таблице.

Теперь судьба Украины зависит от матчей Великобритании и Италии. Один пункт британцев с Польшей и победа Италии над аутсайдером – Румынией – в основное время оставляет Украину вне топ-2 и элитным дивизионом.

Напомним, в стартовом поединке "сине-желтые" дали бой Великобритании, но проиграли в серии буллитов (3:4). Во втором туре команда Дмитрия Христича сыграла с Италией. На этот раз также дело дошло до буллитов, но победу одержала сборная Украины. Далее Украина разгромила Румынию (4:0), а затем разбила Польшу (4:1).

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