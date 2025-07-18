Украина потерпела неудачу в матче 11-го тура Лиги наций против Сербии. Результат и отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Лига наций по волейболу, мужчины, 11-й тур

Украина – Сербия – 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Сербия ужасно выглядела в нынешнем розыгрыше Лиги наций – всего одна победа, 3 очка и последнее место таблицы. Дополнительной мотивации украинцам должно было давать наличие в составе соперника многих заробитчан из чемпионата России.

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К сожалению, все пошло наперекосяк с первого сета. Украина вела 19:15, но затем отдала 6 розыгрышей подряд и не смогла оправиться. Во второй партии все еще хуже. Сербы быстро захватили инициативу и победили с еще большим отрывом. Третья партия – сплошной ужас. Украина после вчерашней "зарубы" с итальянцами уже не имела сил и "насухо" уступила дну таблицы.

Даже такой результат не ставит крест на надеждах о плей-офф. Украина остается в топ-8 и 20 июля завершит основной этап Лиги наций матчем против Канады.

Турнирная таблица: