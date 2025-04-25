Юношеская сборная Украины по волейболу удачно стартовала на квалификации к Евроволею-2026, обыграв в первой игре сборную Франции.

Квалификация к Евроволею-2026, первый тур, группа C.

Франция U-16 – Украина U-16 – 1:3 (19:25, 25:22, 15:25, 25:27)

Начало квалификации к Евроволею-2026 выдалось успешным для юных украинцев. Сборная Украины U-16 торжествовала в матче против Франции, выиграв в трех партиях из четырех (общий счет – 3:1 в пользу Украины).

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Добавим, что в другом матче группы Сербия легко победила Словакию – 3:0. Следующую игру Украина проведет именно против сербов – уже завтра, 25 апреля, начало в 17:00.

Заметим, что только первое место в группе гарантирует выход на чемпионат Европы-2026. Сейчас квартет возглавляют именно Украина и Сербия, которые имеют по 3 очка после первого тура.

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