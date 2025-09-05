Украина с поражения стартовала на чемпионате Европы по баскетболу 3х3
19:58 - Читати українською
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила Франции в первом матче ЧЕ-2025.
Чемпионат Европы по баскетболу 3x3, женщины, Копенгаген (Дания)
Франция – Украина – 20:16
Евробаскет-2025: определились все пары 1/8 финала
К середине матча француженки получили солидное преимущество в счете и сохранили его до конца игры. Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Дарья Дубнюк, которая набрала 10 очков.
Сегодня, в 21:05 "сине-желтые" сыграют свой второй матч турнира против Азербайджана, который перед этим обыграл Францию 21:16. Для выхода из группы украинкам нужно победить своих соперниц с разницей минимум в 4 балла.
Прикарпатье-Говерла сделала сенсационное назначение – новому тренеру всего 28 лет
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter