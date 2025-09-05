Чемпионат Европы по баскетболу 3x3, женщины, Копенгаген (Дания)

Франция – Украина – 20:16

К середине матча француженки получили солидное преимущество в счете и сохранили его до конца игры. Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Дарья Дубнюк, которая набрала 10 очков.

Сегодня, в 21:05 "сине-желтые" сыграют свой второй матч турнира против Азербайджана, который перед этим обыграл Францию 21:16. Для выхода из группы украинкам нужно победить своих соперниц с разницей минимум в 4 балла.

