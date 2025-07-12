В субботу, 12 июля сборная Украины начала свой путь на молодежном чемпионате Европы поединком против сборной Германии. Читайте отчет об игре на "Футбол 24+".

Евробаскет U-20, группа С, 1-й матч

Германия – Украина – 64:62 (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Украина потерпела фиаско на женском Евробаскете U-18 – "сине-желтые" сгорели Румынии, растеряв 16-очковое преимущество

Мужская сборная Украины на Евробаскете U-20, который начался в греческом Ираклионе, попала в группу С, где ее соперниками стали Германия, Бельгия и Италии. Первым оппонентом "сине-желтых" стала Бундестим.

Подопечные Валерия Плеханова попытались навязать борьбу немцам, однако первую четверть завершили с пассивом в 3 очка. Вторая десятиминутка была за украинцами, которым удалось сравнять общий счет, отыграв 3 балла. Третий тайм снова был за немцами – на этот раз "сине-желтые" отдали лишь 1 пункт. Все решалось в последней партии, которую украинцы так и не смогли вытянуть, снова проиграв одно очко – при равном результате буквально на последних секундах соперник реализовал два штрафных, а вот украинцы свои штрафные смазали.

Первое поражение наших ребят, которое, однако, не несет турнирной угрозы – согласно регламенту из группы в плей-офф выходят все четыре команды.

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