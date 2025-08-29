Сборные Украины и Турции встретились в первом матче плей-офф за 9-16 места молодежного чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Чемпионат мира-2025 U-21 по волейболу, мужчины, 9-16 места, 1/4 финала

Украина – Турция – 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:18)

Украинская "молодежка" на стадии 1/8 финала основной части чемпионата мира, как известно, потерпела болезненное поражение от команды Польши и попала в утешительный турнир за итоговые 9-16 места. В первом матче "сине-желтые" встретились со сборной Турции.

Встреча началась для украинцев не очень приятно – турецкая команда выиграла первый сет и получила психологическое преимущество. Молодые волейболисты сборной Украины, несмотря на неудачу, смогли перехватить инициативу, с комфортным запасом выиграли три следующие партии и забрали матч себе.

Победа принесла украинцам путевку в полуфинал утешительного турнира, где их ждет встреча или с командой Японии, или со сборной Аргентины.

