Украина заняла 41-е место в медальном зачете чемпионата мира-2025 по легкой атлетике.

Бронза Ярославы Магучих в прыжках в высоту стала единственной наградой для украинцев на турнире.

Первое место в медальном зачете заняла сборная США. Американским спортсменам удалось получить 26 наград: 16 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Второй стала сборная Кении, заработавшая 11 медалей в целом (7 золотых, 2 серебра и 2 бронзы), а третье место заняла Канада (3 золота, 1 серебро и 1 бронза).

41-е место Украина разделила с Колумбией, Венесуэлой, Уругваем, Сент-Люсией, Венгрией, Катаром, ЮАР, Словенией, Сербией, Словакией, Чехией и Самоа.

